Enric Mas gana La Vuelta y hace historia más de una década después

El de Artá se corona Granada convirtiéndose en el primer español en ganar la competición doce años después. Contador fue el último en hacerlo en 2014.

Enric Mas ha hecho historia en La Vuelta Ciclista a España 2026. Nadie apostaba por él, no entraba ni por asomo en el grupo de candidatos a llevarse la competición, pero lo ha conseguido.

Han sido 21 etapas de mucho sufrimiento pero de mucha solidez y consistencia por parte de Enric, que ha ido un paso por delante del resto de sus rivales en todo momento. El mallorquín aprovechó la desafortunada retirada de Pogacar para ponerse líder y, desde entonces, no ceder ante Roglic y Félix Call.

El esloveno y el austríaco apretaron a Mas pero este no ha cedido en ningún momento. La etapa en el Alto de Aitana fue una gran prueba del poderío de Enric, que en fue capaz de sacar distancia en esas condiciones.

Mas se corona así como el primer español en ganar La Vuelta después de doce años. Fue Alberto Contandor el último en hacerlo. Enric también celebra su primera 'Gran Vuelta' en lo que ha sido una Vuelta tremenda para él.

El ciclismo español vuelve a sonreír después de mucho tiempo en una gran competición. Mas, el gran culpable de ello, se marcha de Granada con el título más importante de su carrera habiendo dejado la actuación más memorable de su vida.

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