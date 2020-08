Max Verstappen acumula elogios en una temporada en la que parece haberse convertido en el único rival real de Lewis Hamilton por el título. Aunque el británico sigue siendo el gran favorito para hacerse con su séptimo mundial.

El expiloto Jenson Button va más allá de los elogios y compara a Verstappen con Ayrton Senna y Michael Schumacher. "No he visto eso en la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Realmente tienes que volver a los días de Ayrton Senna y Michael Schumacher", afirma en el podcast 'In the fast lane'.

"Ha pasado mucho tiempo desde que un piloto destrozó a su compañero de equipo. Me gustaría verlo competir contra Lewis Hamilton por el título mundial. Eso es todo lo que quieres ver en este deporte", explica Button.

"Max mira a Mercedes y se frustra por eso", explica el británico con respecto a la diferencia de rendimiento entre las flechas de plata y Red Bull. Sin embargo, el equipo austriaco parece el único capaz de plantar cara en la pista.

Hamilton domina el mundial con 132 puntos, 37 más que Verstappen, su inmediato perseguidor. Una diferencia que parece insalvable teniendo en cuenta que el seis veces campeón del mundo ya ha ganado cuatro carreras esta temporada.

¿Logrará Verstappen luchar con Hamilton? La Fórmula 1 mira el cambio de reglamento de 2022 como la única oportunidad de hacerle sombra a un Hamilton que todavía no ha renovado con su equipo.