El guiño de Lando Norris y Carlos Sainz a Fernando Alonso en el último vídeo de Carlando

Los pilotos realizaron una competición entre ambos, conduciendo desde los karts más antiguos hasta los más recientes. Norris consiguió el segundo mejor tiempo con un kart personalizado del asturiano.

Carlos Sainz y Lando Norris han vuelto a protagonizar un vídeo para el canal de YouTube que comparten. Los dos pilotos de la Fórmula 1 coincidieron durante dos años en McLaren como compañeros de parrilla, donde formaron una gran dupla, además de una amistad.

En dicha etapa, decidieron abrir una cuenta en la plataforma de video online, en donde han publicado múltiples vídeos. Sin embargo, desde que Sainz salió de la escudería británica, 'Carlando', la pareja que conformaron, apenas pudo compartir tiempo en pantalla.

Por suerte para sus seguidores y los aficionados a la F1, durante el parón de abril, provocado por el conflicto en Oriente Medio, se han vuelto a juntar para hacer un vídeo en el que recorren la historia del karting, conduciendo desde los karts más antiguos hasta los más recientes.

Además de pilotar dichos vehículos, ambos han pilotado el kart personalizado de uno de sus compañeros de parrilla: Fernando Alonso. Norris se subió en el Go Kart Club of Victoria al FA-IAME X30, un kart de la década de 2010 que el asturiano conserva.

Con el kart del bicampeón del mundo, el vigente campeón logró un tiempo de 42 segundos para recorrer el circuito. De esta forma, Norris registró el segundo mejor tiempo de las pruebas realizadas, solo por detrás de su actual kart personalizado.