Un subcampeón de F1 recuerda su anécdota más peligrosa con Alonso: "Podría haber salido volando"

A raíz del choque que sufrió Bearman en Suzuka, David Coulthard ha recordado una situación parecida que vivió con el asturiano hace 23 años, cuyo desenlace por suerte quedó en un simple abandono.

Oliver Bearman y Franco Colapinto protagonizaron en el Gran Premio de Japón una de las situaciones más extremas de lo que llevamos de Fórmula 1 este 2026. El británico logró evitar al límite el impacto con el Alpine, lo que le hizo tener que salir de pista e impactando su Haas contra las barreras de seguridad de Suzuka.

Sobre el lance ha hablado David Coulthard. El expiloto explicaba que "la diferencia de velocidad" entre dos coches en un accidente es una de las situaciones más peligrosas en 'el Gran Circo'. Para ilustrarlo recordó un 'casi' accidente en Nürburing que sufrió con Fernando Alonso en 2003.

"Levantó el pie 20 metros antes que en la vuelta anterior, y estuve a punto de chocarle. Finalmente logré evitarlo, saliéndome a la grava y abandonando", comentaba Coulthard, como recoge 'Motorsport'.

"Podría haber salido volando", añadía para cerrar la historia. Luego explicó también un caso similar que vivió con Michael Schumacher en 1998: "Las diferencias de velocidad son lo más aterrador para un piloto".

Está claro que el nuevo reglamento puede suponer un factor a tener en cuenta a la hora de valorar este tipo de accidentes. La gestión energética posibilita concretamente estas diferencias de velocidad, lo que puede dar lugar a más situaciones similares, sin embargo, los dirigentes de la competición trabajan ya en posibles ajustes centrados en garantizar la seguridad de los pilotos.