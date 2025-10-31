La monarquía cumple 50 años sin la presencia de Juan Carlos I: varios escándalos le impiden tener un asiento reservado

Los detalles El 22 de noviembre la monarquía celebra 50 años. Un aniversario que estará marcado por la ausencia de Juan Carlos I, quien ocupó la Casa Real durante casi 40 años, en los actos oficiales.

El 22 de noviembre se conmemorarán 50 años de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, marcando el regreso de la monarquía tras la dictadura. En 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos fue proclamado rey por las Cortes franquistas. Sin embargo, en la celebración oficial de este aniversario, el rey emérito no estará presente, ya que no ha sido invitado debido a su renuncia a la agenda oficial en 2019. A pesar de haber ocupado el trono durante casi 40 años, su ausencia contrasta con celebraciones pasadas, como la de 2000. Solo podría asistir a un almuerzo privado y familiar.

El 22 de noviembre se cumplirán 50 años del momento en el que Juan Carlos I fue proclamado rey de España. De esta forma, se celebrará el aniversario del regreso de la Corona y de la restauración de la monarquía tras la dictadura.

Fue dos días después de la muerte del dictador, en 1975, cuando Juan Carlos fue proclamado rey por las Cortes franquistas. En ese momento, él tenía 37 años y le acompañaban entonces sus hijas y los que a partir de ese instante se convertirían en el príncipe Felipe y la reina Sofía.

Él fue el protagonista de ese día medio siglo atrás, pero hoy vemos que el próximo 21 de noviembre, cuando Casa Real celebrará este momento, don Juan Carlos no estará presente.

El aniversario de la Corona se celebrará sin la presencia del que la ocupó durante casi 40 años porque el emérito no está invitado al acto oficial. Un hueco vacío que contrasta con la última conmemoración, que se remonta 25 años atrás, en el año 2000, cuando todavía era monarca.

De ese instante han pasado 25 años, una abdicación y varios escándalos que son los que le han impedido de alguna manera poder tener un asiento reservado en este día tan especial.

La justificación de Casa Real es que no hay invitación para el emérito porque él mismo renunció a su agenda oficial en 2019. Solo podrá acudir al almuerzo del día, que será privado y familiar. Una cita a la que todavía se desconoce si acabará asistiendo.

