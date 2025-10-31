Ahora

El rey emérito, excluido

La monarquía cumple 50 años sin la presencia de Juan Carlos I: varios escándalos le impiden tener un asiento reservado

Los detalles El 22 de noviembre la monarquía celebra 50 años. Un aniversario que estará marcado por la ausencia de Juan Carlos I, quien ocupó la Casa Real durante casi 40 años, en los actos oficiales.

Imagen de archivo del rey emérito Juan Carlos I durante un acto en Chile
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El 22 de noviembre se cumplirán 50 años del momento en el que Juan Carlos I fue proclamado rey de España. De esta forma, se celebrará el aniversario del regreso de la Corona y de la restauración de la monarquía tras la dictadura.

Fue dos días después de la muerte del dictador, en 1975, cuando Juan Carlos fue proclamado rey por las Cortes franquistas. En ese momento, él tenía 37 años y le acompañaban entonces sus hijas y los que a partir de ese instante se convertirían en el príncipe Felipe y la reina Sofía.

Él fue el protagonista de ese día medio siglo atrás, pero hoy vemos que el próximo 21 de noviembre, cuando Casa Real celebrará este momento, don Juan Carlos no estará presente.

El aniversario de la Corona se celebrará sin la presencia del que la ocupó durante casi 40 años porque el emérito no está invitado al acto oficial. Un hueco vacío que contrasta con la última conmemoración, que se remonta 25 años atrás, en el año 2000, cuando todavía era monarca.

De ese instante han pasado 25 años, una abdicación y varios escándalos que son los que le han impedido de alguna manera poder tener un asiento reservado en este día tan especial.

La justificación de Casa Real es que no hay invitación para el emérito porque él mismo renunció a su agenda oficial en 2019. Solo podrá acudir al almuerzo del día, que será privado y familiar. Una cita a la que todavía se desconoce si acabará asistiendo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo del PSOE
  2. Salomé Pradas defiende ahora que mantuvo informado a Mazón "de todo", incluida la alerta de la DANA
  3. El Gobierno reconoce por primera vez el "dolor" causado por España a "los pueblos originarios" en México: "Hubo injusticia"
  4. El Gobierno inicia oficialmente la "extinción" de la Fundación Franco por "apología del franquismo" y "humillación a las víctimas"
  5. Casa Real deja fuera a Juan Carlos I de la ceremonia institucional por los 50 años de la monarquía
  6. Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de Amazon, pide un abrazo del Rey: "Somos gente de bien"