Los tres escenarios del PSOE después de que el Supremo haya solicitado investigar los pagos en efectivo del partido

Los detalles Con la solicitud del juez Puente de esclarecer las "incógnitas" de los pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo, la investigación puede concluir que esos abonos eran legales o que demuestran una posible financiación ilegal.

El Tribunal Supremo ha pedido a la Audiencia Nacional investigar posibles pagos irregulares en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. La investigación, basada en un informe de la UCO, señala discrepancias entre los ingresos de Ábalos y lo declarado por el PSOE, sugiriendo que el partido podría haber blanqueado dinero. Aunque el PSOE defiende la legalidad de los pagos y promete colaboración total, enfrenta tres posibles escenarios: su posible responsabilidad por el descontrol de los gastos, que la investigación quede en nada, o que se confirme una financiación ilegal. Mientras tanto, la relación del presidente Pedro Sánchez con Koldo García ha sido puesta en duda, aunque García ha difundido fotos para demostrar su cercanía con Sánchez.

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, una petición que abre tres escenarios al PSOE, pasando de una demostración de una posible financiación irregular a que la investigación quede en nada.

Este viernes, el juez Leopoldo Puente ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -que también investiga el caso Koldo- el informe de la UCO en el que apuntó la existencia de discordancias entre los ingresos de José Luis Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, así como la información remitida por ese partido para que decida si merece ser investigado.

A juicio del magistrado, que esta semana ha escuchado las explicaciones del exgerente del PSOE y de una empleada que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo, hay asuntos que no han quedado "despejados" sobre estos pagos y tampoco hay explicación "suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos. El juez apunta además que el PSOE no comprobaba que los gastos de Ábalos y de Koldo que se compensaban posteriormente no procedieran de dinero obtenido de forma ilícita, con lo que, al compensarlos, se estaría "blanqueando su procedencia".

Y, pese a la decisión, desde el PSOE mantienen que hay tranquilidad en Ferraz. "Total transparencia. Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se han podido hacer previa factura", ha afirmado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Desde el seno socialista defienden la legalidad de esos pagos y aseguran que colaborarán con la Justicia todo lo que sea necesario, incluyendo aportar toda la documentación bancaria para demostrar que lo que aseguró el presidente, que el "PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia, legal y regular".

Ahora bien, esta investigación abre tres escenarios a los socialistas. El más desfavorable sería una supuesta financiación ilegal del partido si el PSOE no consiguiera demostrar que el millón de euros que se repartieron Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García entre 2017 y 2024 provenía de la contabilidad oficial del partido.

El más positivo sería que ese dinero sí venía de la contabilidad oficial de los socialistas, lo que dejaría en la investigación en nada. Eso sí, hay un tercer escenario en el que los investigados hubieran utilizado el partido para blanquear dinero de las presuntas mordidas, un caso en el que se tendría que dirimir si el PSOE tenía una responsabilidad por el descontrol de los gastos.

La relación de Sánchez con Koldo

La sensación entre las filas socialistas es que el presidente del Gobierno salió indemne de la comisión de investigación en el Senado. Allí, Sánchez habló de José Luis Ábalos, de Santos Cerdán y de Koldo García. De los dos primeros es evidente que formaban parte de su círculo de más estrecha confianza, pero del tercero el líder del Ejecutivo quiso marcar distancias.

"Yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles", aseguró Sánchez sobre el exasesor de Ábalos.

No obstante, la respuesta de Koldo no se ha hecho esperar. Durante este viernes, se ha dedicado a filtrar a los medios de comunicación una batería de fotos con la que quiere demostrar que su relación con el presidente del Gobierno no era anecdótica. Imágenes en la que le podemos ver junto a Pedro Sánchez en distintos mítines y actos públicos que para él son una prueba más que suficiente de su relación de cercanía.

De hecho, en su 'Manual de resistencia', Sánchez menciona a Koldo. Le dedica una línea en la que reconoce su trabajo custodiando los avales para evitar problemas, aunque este jueves explicó que esa decisión no fue suya: "Bueno, fue una decisión que no recuerdo ahora mismo quién tomó. No la tomé yo. Se decidió que fuera Koldo García y no hay mucho más que añadir".

Aunque en la hemeroteca se puede comprobar que Koldo estuvo en la famosa gira del Peugeot y que incluso antes, concretamente a la época de eskolari de Koldo, también podemos ver una publicación de Sánchez alabando el compromiso del exasesor de Ábalos con la causa socialista: "El último aizkolari socialista; un titán contra los desahucios".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.