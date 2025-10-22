McLaren pone las pilas a Piastri y a Norris: "Tenemos que sacar más partido al coche"

Andrea Stella, jefe de McLaren, cree que pueden derrotar a Max Verstappen, pero avisa a sus pilotos: "Ellos reconocen que podrían haber hecho un mejor trabajo...".

En McLaren las alarmas llevan sonando varias semanas. Max Verstappen se acerca y está poniendo en peligro un título que parecía cantado o para Oscar Piastri o para Lando Norris. Perder este mundial de Fórmula 1 sería un fracaso para el que ha sido el coche más rápido con mucha diferencia.

Andrea Stella, jefe de McLaren, ha dicho en 'Motorsport' que sus pilotos se tienen que poner las pilas: "Podríamos haber sacado más partido a nuestro coche. Y hasta cierto punto, los propios pilotos reconocen que podrían haber hecho un mejor trabajo en algunas de las carreras anteriores".

Pero es optimista para el futuro. Y eso que Verstappen no para de recortar. "El hecho de que haya cinco carreras y dos sprints significa que también podemos aumentar la diferencia con Max. Así es como veo las cosas. Creo que nos esperan buenos circuitos para nuestro coche", indica el jefe del equipo papaya.

Ve como una "oportunidad" el calendario que se viene, que debería favorecer las características de su coche: "Creo que vemos las próximas cinco carreras como oportunidades para aumentar la diferencia con Max".

"Tenemos una gran oportunidad y el resultado de esta temporada y del campeonato de pilotos está en nuestras manos. No está en manos de otros", sentencia Stella antes del Gran Premio de México.

En Austin, hace una semana, Verstappen sacó todos los puntos posibles: victoria en la sprint y victoria en la carrera. Y un Piastri desaparecido ha provocado que la distancia se haya reducido a apenas cuarenta puntos.