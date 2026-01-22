Palou huye de las comparaciones con Max Verstappen: "A mí me cuesta más llegar al límite..."

El gran campeón de la IndyCar cree que es difícil compararse con Max Verstappen: "Él tiene un estilo muy diferente al mío".

Álex Palou es el gran campeón de la IndyCar... y Max Verstappen es el gran campeón de la Fórmula 1. Se han hecho comparaciones, pero el piloto español huye de ellas. Cree que tienen estilos diferentes y sobre todo esa agresividad inicial es algo que él no puede alcanzar. Al menos de momento.

Así se manifiesta en una entrevista a 'SoyMotor': "Si no tienes el equipo adecuado en pista y fuera de ella a tu alrededor, da igual lo que seas. Aun así, obviamente, somos rápidos... en algunos sitios más que en otros, pero él creo que tiene un estilo muy diferente al mío".

Max es "agresivo" desde el minuto cero: "Por lo que he visto, en el simulador es muy agresivo... igual que en pista. Es muy bueno con cualquier coche, cualquier condición. Va siempre al 99%. Yo voy más progresivo, me cuesta un poco más llegar a ese límite. A lo mejor no soy tan agresivo".

Y Palou necesita ir de menos a más: "Acabo llegando, pero no de la misma manera. Él es más agresivo. Digamos que él sacaría más el tiempo en la frenada y yo en mitad de la curva".

"Obviamente, cada piloto es diferente y un coche que te va bien a ti a mí a lo mejor no me va bien. Pero creo que lo que pasa es que él es capaz de sacarle más a cualquier coche, por eso gana con coches que no deberían ganar y el otro piloto hace lo que el coche debería hacer, así que no creo que los coches estén a su estilo... creo, puede que me equivoque", explica el gran campeón de la IndyCar.

El 2025 de Max demostró eso que dice Palou que es capaz de sacar lo máximo del coche e incluso más. Con un Red Bull claramente inferior al McLaren, estuvo muy cerca de dar la sorpresa y arrebatarle el título de Lando Norris.