Así es el nuevo Red Bull de Max Verstappen para 2026: "¿Quieres verme el culo?"

Red Bull, junto a Ford, ha presentado el nuevo monoplaza "más fresco" de Max Verstappen e Isack Hadjar para 2026 en la sede oficial de los fabricantes americanos.

Max Verstappen ya tiene nuevo monoplaza. El piloto neerlandés, acompañado de su nuevo compañero, Isack Hadjar, ha asistido a la presentación del nuevo modelo de Red Bull que pilotará en el campeonato de Fórmula 1 de 2026.

En el acto realizado en la sede de Ford, socio principal de Red Bull en la fabricación de su motor, en Detroit (Estados Unidos), han estado presentes, además de los pilotos, Stefano Domenicali, CEO de la F1, Bill Ford, bisnieto de Henry Ford y presidente de la marca, y los pilotos y el equipo de Racing Bulls.

Durante la presentación del monoplaza, Verstappen se mostró muy emocionado, tanto con el diseño del coche como con los colores que porta este año. "Creo que, en primer lugar, todos están muy emocionados, y yo también. Y como puedes ver, sí, los colores han cambiado un poco", comentó Max momentos después de desvelarse el vehículo.

"Creo que es mucho mejor, sí. Llevo tiempo pidiendo esto. Así que es genial, sí. Me gusta el brillo y me gusta el azul; es mi color favorito. También me gustan los contornos del logo de Red Bull. Ha vuelto y es mucho más fresco", comentó el neerlandés mostrando su opinión acerca del monoplaza.

Sobre la parte favorita del coche, Verstappen no dudó en señalar el alerón delantero. "Me gusta el alerón delantero por alguna razón. El alerón delantero y el brillo porque creo que durante las carreras nocturnas se verá muy... resaltará", añadió.

Antes de que concluyese el acto de presentación, el piloto valoró cómo será la próxima temporada y explicó las expectativas que se tienen desde Milton Keynes. "Todavía es un poco desconocido. Claro, es un cambio muy grande en el motor y el coche. Así que, para nosotros los pilotos, creo que al principio nos llevará un tiempo adaptarnos y por eso es muy importante que durante los días de pruebas podamos dar vueltas y optimizar todo lo mejor posible", señaló Max.

Incluso, el propio tetracampeón tuvo tiempo para bromear, dejando perplejo al público y a los presentadores con una respuesta muy a su estilo. Ante la pregunta de uno de los conductores del acto en la que le pedían que se diese una vuelta para enseñar la nueva equitación, Verstappen mostró su característico humor: "¿Quieres verme el culo?".