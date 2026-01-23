Ahora

Noticia importante

Problemas serios para Carlos Sainz: Williams se perderá los test de pretemporada de Barcelona

Según informa 'Racing News 365', el equipo Williams no ha superado los "crash test" y no podría estar en Montmeló la semana que viene.

Carlos Sainz en WilliamsCarlos Sainz en WilliamsGetty

Alarma total en el equipo Williams. Según ha informado 'Racing News 365', no estarán presentes en los test de Barcelona, en el circuito de Montmeló, de la semana que viene. Ni Carlos Sainz ni Alex Albon podrán rodar.

El motivo es que el coche no ha superado los "crash test" obligatorios que impone la FIA.

Williams tendrá que esperar entonces a las pruebas de Bahréin, justo antes de que arranque el campeonato del mundo.

Ya ocurrió en 2019

En el año 2019 a Williams le ocurrió algo similar. No pudieron llegar a los test de pretemporada y el año acabó en desastre: últimos en el mundial con sólo un punto, con George Russell y Robert Kubica.

Motor Mercedes

El Williams llevará motor Mercedes, por lo que si se confirman los rumores de su potencia, podrían tener una ventaja importante. Sin embargo, estos problemas en la fabricación del coche podrían ser letales para el desarrollo de las nuevas normas de la Fórmula 1.

Las 6 de laSexta

  1. La investigación apunta a una "fractura del carril" anterior al paso del Iryo como principal hipótesis del descarrilamiento de Adamuz
  2. La borrasca Ingrid obliga a parar a centenares de camiones y pone en peligro el abastecimiento en supermercados de toda España
  3. La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del accidente del Alvia en Angrois y absuelve al exalto cargo de Adif
  4. Sánchez rechaza participar en la Junta de Paz de Trump: "Está fuera del marco de Naciones Unidas"
  5. Julio Iglesias trasladó a varias empleadas internas de República Dominicana a España con un visado de turista
  6. Condenado a 36 años de cárcel el autor del triple homicidio de tres hermanos en Morata de Tajuña, Madrid