Problemas serios para Carlos Sainz: Williams se perderá los test de pretemporada de Barcelona

Según informa 'Racing News 365', el equipo Williams no ha superado los "crash test" y no podría estar en Montmeló la semana que viene.

Alarma total en el equipo Williams. Según ha informado 'Racing News 365', no estarán presentes en los test de Barcelona, en el circuito de Montmeló, de la semana que viene. Ni Carlos Sainz ni Alex Albon podrán rodar.

El motivo es que el coche no ha superado los "crash test" obligatorios que impone la FIA.

Williams tendrá que esperar entonces a las pruebas de Bahréin, justo antes de que arranque el campeonato del mundo.

Ya ocurrió en 2019

En el año 2019 a Williams le ocurrió algo similar. No pudieron llegar a los test de pretemporada y el año acabó en desastre: últimos en el mundial con sólo un punto, con George Russell y Robert Kubica.

Motor Mercedes

El Williams llevará motor Mercedes, por lo que si se confirman los rumores de su potencia, podrían tener una ventaja importante. Sin embargo, estos problemas en la fabricación del coche podrían ser letales para el desarrollo de las nuevas normas de la Fórmula 1.