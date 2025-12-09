¿Cuándo son los test de pretemporada de la F1? Fechas y dónde ver en TV

Las 11 escuderías se desplazarán hasta el Circuito de Barcelona-Catalunya y el Circuito Internacional de Bahréin en los meses de enero y febrero para ultimar los detalles de cara a 2026.

La Fórmula 1 ya ha terminado. El GP de Abu Dhabi sentenció el final de temporada con la victoria de Max Verstappen en la última carrera del año y con Lando Norris proclamándose como campeón de la F1 por una ventaja de dos puntos sobre el neerlandés.

El piloto británico no pudo superar a su compañero de escudería, Oscar Piastri, y al piloto de Red Bull en toda la carrera, por lo que tuvo que pelear con Charles Leclerc por la tercera plaza hasta cruzar la línea de meta. Pese a ello, al piloto de McLaren le bastaron los 15 puntos que le fueron otorgados para acabar primero en la clasificación.

Tras un desenlace de infarto, la competición cierra sus puertas de cara a 2026, donde habrá novedades como una nueva escudería que se unirá a los diez equipos restantes, un nuevo reglamento para los monoplazas, además del fin del DRS.

Sin embargo, la espera hasta poder volver a ver los coches correr será corta, ya que en el próximo mes de enero comenzarán los test de pretemporada. Concretamente, dichos test se dividirán en tres sesiones de pruebas que tendrán lugar en España y Bahréin.

Durante esos tres test, de los cuales uno de ellos será privado, los pilotos y sus respectivas escuderías podrán terminar de poner a punto sus monoplazas y motores de cara a arrancar de la mejor forma la temporada 2026.

Calendario de los test

El primer test de pretemporada se realizará en el Circuito de Barcelona-Catalunya (España) del 26 al 30 de enero de 2026, donde, durante cinco días, las escuderías podrán ultimar los detalles que conciernen a la logística de los coches. La prensa y el público no podrán acceder a las instalaciones, ya que los test serán a puerta cerrada.

Posteriormente, todos los equipos se trasladarán hasta el Circuito Internacional de Bahréin, donde del 11 al 13 de febrero los monoplazas correrán en pista para adaptar los coches a las condiciones climáticas más usuales.

Por último, del 18 al 20 de febrero las escuderías podrán ultimar los detalles de los monoplazas de cara al arranque de temporada en el GP de Australia. Los test en Bahréin se podrán seguir a través de las retransmisiones de F1 TV, y el público podrá acceder al circuito.