Ducati defiende a capa y espada a Marc Márquez por una "decisión cuestionable"

Gigi Dall'Igna, jefe del equipo de Borgo Panigale, ha criticado la sanción al ilerdense en la sprint de Tailandia.

A pesar de que hayan pasado casi dos semanas desde el Gran Premio de Tailandia, aún colea la polémica sanción a Marc Márquez que puede marcar un terrible precedente en MotoGP.

Tras varios intercambios de adelantamientos con Pedro Acosta, el murciano tocó la rueda trasera del ilerdense en la última curva de la penúltima vuelta.

Dirección de Carrera entendió que el piloto de Ducati no le había dejado espacio suficiente al de KTM, y le obligaron a devolver posición cuando ya no tenía margen para volver a adelantarle.

En su clásico análisis en LinkedIn, Gigi Dall'Igna ha sido muy contundente al respecto: "Era un gran premio que sabíamos que teníamos que gestionar con inteligencia. Marc estaba haciendo exactamente eso, poniendo toda su mente y corazón en ello".

"Sin embargo, tuvo realmente mala suerte: primero en la Sprint Race, donde una decisión cuestionable de los comisarios de FMI MotoGP le costó la victoria", añade el jefe de Ducati. Será interesante ver cómo lidia Dirección de Carrera con situaciones similares en un futuro.