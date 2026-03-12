El discurso de Aston Martin es dantesco: ¿La paciencia de Fernando Alonso tiene límite?

Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, ha asegurado en la rueda de prensa previa a China que "terminar la carrera sería un gran paso adelante para nosotros"... incluso siendo últimos.

Adrian Newey, Fernando Alonso, la inversión de Lawrence Stroll, Honda, la nueva fábrica, el túnel de viento más vanguardista, fichajes estrella de grandes equipos, el patrocinio de Aramco... hace unos meses parecía que Aston Martin tenía todos los ingredientes para poder optar a la victoria en este 2026.

Sin embargo, tras los test y el primer Gran Premio, la situación de la escudería de Silverstone es escalofriante.

Falta de recambios, problemas de fiabilidad en la unidad de potencia, vibraciones que afectan físicamente a los pilotos... y la certeza de que al menos en esta primera mitad de temporada estarán lejos de los puntos.

Pues bien, tras la hecatombe que supuso el Gran Premio de Australia, Lance Stroll ha comparecido este jueves en rueda de prensa y su discurso ha sido cuando menos conformista.

"Terminar la carrera completa sin problemas ya sería un gran paso adelante para nosotros", ha afirmado el compañero de Fernando Alonso.

El canadiense, sin miramientos, afirma que el objetivo simplemente es poner el AMR26 en el asfalto: "No es un fin de semana de carrera normal en el que llegas y piensas en luchar por los puntos o en lo que el coche puede. En este momento, solo intentamos poner el coche en el circuito y tener un paquete fiable con el que podamos competir".

"Me subo, sea cual sea el coche en el que esté, e intento sacar el máximo partido al volante. Pero este fin de semana tenemos que centrarnos sobre todo en mejorar los problemas que tuvimos en Australia", ha explicado.

"Ya los tuvimos durante las pruebas de invierno: vibraciones, fiabilidad, poder salir a la pista, dar vueltas, acumular kilómetros. Estamos muy por detrás de los rivales si nos fijamos en el número de kilómetros recorridos desde el primer día de pruebas en Barcelona. Así que este fin de semana simplemente tenemos que intentar estar más en la pista. Creo que eso ya estaría muy bien", ha zanjado.