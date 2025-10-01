Red Bull cambia el discurso y ahora sí cree en el título de Verstappen: "La esperanza ha renacido"

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, ve a Max capaz de remontar a Lando Norris y a Oscar Piastri en el campeonato de la F1.

Son 69 puntos de distancia entre Oscar Piastri, el líder del mundial, y Max Verstappen. Por el medio está Lando Norris. Y en Red Bull han cambiado el discurso y ahora sí creen que el neerlandés puede dar la sorpresa después de sus dos victorias consecutivas: en Monza y en Bakú.

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, ha dicho en la previa del Gran Premio de Singapur que la esperanza de ser campeones está de vuelta.

"Sería la mayor remontada de todos los tiempos", dice Marko en palabras que recoge 'SoyMotor' este miércoles.

"Con la victoria en Bakú, la esperanza ha renacido", apunta el asesor de la escudería de las bebidas energéticas.

Y en su futuro tiene claro que Max se pasará a la resistencia después de la Fórmula 1: "Si Max deja la F1, me lo puedo imaginar perfectamente en resistencia".

McLaren debería ser muy favorito para Singapur este fin de semana. Pero ahí está Verstappen. Ya acumula dos triunfos seguidos en circuitos que deberían ser favorables para los papaya... por lo que es muy atrevido descartar a Max en la lucha por el campeonato 2025.