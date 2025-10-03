Ahora

Fallos en los cribados

Incertidumbre tras los fallos en los cribados de cáncer de mama: "Tengo miedo por la gente que quiero"

El contexto La Junta ha terminado reconociendo que habría 2.000 mujeres que no saben si tienen cáncer. Según sus cálculos, el 98% de las pruebas serán negativas, lo que quiere decir que podría haber 40 mujeres enfermas sin diagnóstico ni tratamiento.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, junto a una de las afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama
Yolanda es ya una paciente con cáncer, pero aun así se ha tenido que presentar este viernes en el hospital para exigir las pruebas que le piden tras su última mamografía. "Entonces me han dado la cita del tirón, pero si yo no miro ese informe por mi cuenta, yo ni me entero de que tengo esas pruebas que hacerme", denuncia. Porque nadie la ha llamado.

Algo parecido a lo que le ocurrió cuando le detectaron el cáncer de mama: tras hacerle un cribado en 2022, leyó que le pedían una ecografía, pero no se la hicieron. "En febrero es cuando yo me noto el bulto. Entonces ya pido cita, me ven y del tirón se dieron cuenta de lo que era, ya empiezan a hacerme pruebas...", relata.

La asociación Amama ha asegurado este mismo viernes que es muy difícil cuantificar de cuántas afectadas por los fallos en el programa de detección precoz podríamos estar hablando. Su presidente, Ángela Claverol, ha denunciado en Al Rojo Vivo que la han llamado de "todas las asociaciones de Andalucía que tienen casos". "El problema no es el [Hospital Virgen del] Rocío", asevera.

Las llaman a ellas porque, sorprendentemente, hasta el momento el Sistema Andaluz de Salud (SAS) no ha facilitado ningún teléfono para posibles afectadas. "Yo he llamado a todas mis amigas que se hicieron un cribado y les he dicho: 'Ve a buscar el resultado, que alguien te lo mire'. Tengo miedo por la gente que quiero", explica.

Miedo a pertenecer a ese 2% de casos positivos del que habla la consejera de Salud y enfrentarse, además de a un cáncer, a un diagnóstico tardío.

