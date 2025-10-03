Incertidumbre tras los fallos en los cribados de cáncer de mama: "Tengo miedo por la gente que quiero"

El contexto La Junta ha terminado reconociendo que habría 2.000 mujeres que no saben si tienen cáncer. Según sus cálculos, el 98% de las pruebas serán negativas, lo que quiere decir que podría haber 40 mujeres enfermas sin diagnóstico ni tratamiento.

Yolanda, una paciente con cáncer, tuvo que presentarse en el hospital para exigir las pruebas necesarias tras su última mamografía, ya que nadie la contactó. Anteriormente, en 2022, tras un cribado que indicaba la necesidad de una ecografía, tampoco fue informada adecuadamente. La asociación Amama ha destacado la dificultad de cuantificar cuántas personas podrían estar afectadas por fallos en el programa de detección precoz. Su presidenta, Ángela Claverol, ha denunciado que no se ha proporcionado un teléfono de contacto para las afectadas, generando preocupación entre las mujeres que temen un diagnóstico tardío.

Yolanda es ya una paciente con cáncer, pero aun así se ha tenido que presentar este viernes en el hospital para exigir las pruebas que le piden tras su última mamografía. "Entonces me han dado la cita del tirón, pero si yo no miro ese informe por mi cuenta, yo ni me entero de que tengo esas pruebas que hacerme", denuncia. Porque nadie la ha llamado.

Algo parecido a lo que le ocurrió cuando le detectaron el cáncer de mama: tras hacerle un cribado en 2022, leyó que le pedían una ecografía, pero no se la hicieron. "En febrero es cuando yo me noto el bulto. Entonces ya pido cita, me ven y del tirón se dieron cuenta de lo que era, ya empiezan a hacerme pruebas...", relata.

La asociación Amama ha asegurado este mismo viernes que es muy difícil cuantificar de cuántas afectadas por los fallos en el programa de detección precoz podríamos estar hablando. Su presidente, Ángela Claverol, ha denunciado en Al Rojo Vivo que la han llamado de "todas las asociaciones de Andalucía que tienen casos". "El problema no es el [Hospital Virgen del] Rocío", asevera.

Las llaman a ellas porque, sorprendentemente, hasta el momento el Sistema Andaluz de Salud (SAS) no ha facilitado ningún teléfono para posibles afectadas. "Yo he llamado a todas mis amigas que se hicieron un cribado y les he dicho: 'Ve a buscar el resultado, que alguien te lo mire'. Tengo miedo por la gente que quiero", explica.

Miedo a pertenecer a ese 2% de casos positivos del que habla la consejera de Salud y enfrentarse, además de a un cáncer, a un diagnóstico tardío.

