El expiloto de Ferrari que arremete contra Hamilton tras su debacle en Hungría: "Desmoraliza a la gente..."

Jean Alesi, corredor de la escudería italiana a principios de los años noventa, considera que la actitud del británico no es la correcta y que eso termina afectando al 'box' de Ferrari.

Lewis Hamilton está viviendo uno de los peores momentos de su trayectoria. El británico cumplió su sueño de convertirse en piloto de Ferrari en enero de este año pero todo lo que le ha podido ir mal le ha ido mal a Hamilton.

El Ferrari no ha estado a la altura y el siete veces campeón tampoco. La gran debacle llegó en el pasado Gran Premio de Hungría. Lewis terminó la carrera fuera de los puntos por primera vez en toda la temporada y aseguró, tras la carrera, que era un "inútil" y que Ferrari debería buscarle un sustituto.

La reacción, en general, del entorno de la escudería ha sido la de apoya a su piloto. Sin embargo, hay quien si critica, y de manera dura, a Hamilton. Es el caso de Jean Alesi, corredor del equipo del 'Cavallino Rampante' a principios de los años noventa.

Este mítico piloto francés ha cargado duramente ya no solo contra el rendimiento de Lewis sino también con su actitud: "Creo que la actitud de Hamilton desmoraliza a la gente que le rodea. Ayrton Senna o Michael Schumacher nunca habrían dicho algo así".

"Al principio parecía una comedia italiana, pero luego se convirtió en una película de terror. George Russell lo expuso después de ver el coche de Leclerc en la pista. Un equipo como Ferrari, que brilla los sábados y no entrega nada los domingos, es exactamente lo que lleva al calor blanco [dolor] a todos los que llevan al Cavallino Rampante en el corazón", ha asegurado Alesi en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.