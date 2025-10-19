La dura confesión de Raúl Fernández tras su primer victoria en MotoGP: "No podía levantarme por las mañanas..."

El piloto madrileño ha dado la campanada en Phillip Island y se ha coronado como el vencedor del Gran Premio de Australia. Al final de la carrera ha dejado un emotivo mensaje.

Raúl Fernández ha sido la gran sorpresa del fin de semana en Phillip Island. El joven piloto llegaba al Gran Premio de Australia sabiendo que podía firmar un buen resultado pero ni de lejos se imaginaba lo que le iba a ocurrir durante la carrera del domingo.

El madrileño se ha impuesto a los Pedro Acosta, Álex Márquez, Marco Bezzecchi y compañía para conquistar la primera victoria de su carrera en MotoGP. El de Trackhouse, escudería satélite de Aprilia, ha pilotado conforme a lo que cada momento de la prueba le pedía y eso ha terminado teniendo su recompensa.

Y qué recompensa. Una victoria que es mucho más que una victoria teniendo en cuenta lo mal que lo ha pasado Raúl Fernández esta temporada. El español ha dejado una reflexión muy dura tras la carrera: "Al final hubo un momento que ya no era el hecho de seguir en MotoGP o no, sino ser feliz y no lo estaba pasando bien. Ahí entra la parte humana de la gente del equipo, mi jefe de mecánicos, mi familia".

"Con mi jefe de mecánico, me acuerdo con él y con mi entrenador que cogimos después de la carrera de Jerez, fue un punto difícil para mí. Nos fuimos a cenar una pizza antes del test y dijimos, 'mira, si mañana le damos la vuelta bien, si no, tenemos que buscar una solución porque yo no soy feliz'. Ni siquiera podía levantarme por la mañana con una sonrisa y creo que eso es lo más importante de la vida y no lo hacía", ha reconocido Raúl en los micrófonos de 'DAZN'.

El ya campeón del GP de Australia 2025 también ha contado cómo comenzó a mejorar: "A partir de ahí, ellos me ayudaron, me transmitieron calma, David también, mi familia también y a partir de ahí ya sabes cómo es el deporte, tienes que construir la base y empezar poco a poco es hacer una casa. Cuanto más rápido la quieras hacer, más rápido se destruye, así que decidimos empezar a hacer la base poquito a poco y sinceramente sin pensar que este momento podía llegar este año".