El aviso de Fernando Alonso: "Si lidero el Mundial con el mejor coche, no lo perdería"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha analizado la lucha que mantienen McLaren y Max Verstappen por el Mundial de Pilotos.

A falta de seis Grandes Premios para que concluya el presente Mundial de Fórmula 1, Oscar Piastri lidera el campeonato con 22 puntos de ventaja sobre Lando Norris y 63 sobre Max Verstappen.

Todo apunta a que el título se quedará en McLaren a menos que el neerlandés se marque, como ya les ocurrió a los de Woking en 2007, 'un Raikkonen'.

Sobre esta situación reflexionó Fernando Alonso rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

"McLaren tiene algo de ventaja, al menos en puntos. Será entre ellos porque tienen ventaja. Aunque Max [Verstappen] es increíble y si alguien puede remontar, es él", arrancó el asturiano.

"Es capaz de sacar el máximo al coche. Si el coche domina, rompe récords. Si no, siempre está a un nivel altísimo", añadió.

Alonso, que sabe lo que es estar en la situación de Verstappen, afirmó que siempre es mejor llegar estando líder.

"Preferiría siempre llegar al mando. Si lidero y tengo el mejor coche, no voy a perder el campeonato", aseguró.

De hecho, no cree que McLaren tenga ahora la presión: "No, no creo, si no lideras, en estos momentos, es porque no has tenido el mejor coche y ahí tienes que esperar a algo inesperado, un pequeño milagro, porque estás persiguiendo al líder con un coche que es el mejor y en las seis que quedan, necesitas algo de ayuda por parte de los líderes".