La razón por la que el Aston Martin de Fernando Alonso se paró en plena carrera en Monza

El monoplaza del asturiano perdió todo tipo de potencia al principio de la prueba y dejó tirado a un Fernando que estaba en octava posición.

La mala suerte se ha vuelto a cebar con Fernando Alonso. Después de una buena salida, el asturiano había conseguido mantener la octava posición que amarró épicamente en la clasificación del pasado sábado.

Sin embargo, el Aston Martin le dejó tirado. Cuando solo se había corrido quince vueltas, el monoplaza fue perdiendo poco a poco potencia hasta que la escudería se vio obligada a retirar el coche por un problema en la suspensión. En concreto, la rotura de esta.

"Esto es increíble", aseguró Alonso por radio cuando se dio cuenta del problema que hizo que sus aspiraciones de puntuar en el Gran Premio de Italia desaparecieran. El español, a pesar de ser un circuito en el que el Aston no funcionaba, tenía opciones de firmar un buen resultado y seguir con su buena dinámica pero la mala suerte se lo volvió a impedir.

Aston Martin abandona Monza con las manos completamente vacías debido al decimoctavo puesto de Stroll. El canadiense ha terminado en última posición consumando el desastre de la escudería británica. Por su parte, Fernando se queda fuera de los puntos desde el pasado mes de julio y ya mira al próximo gran premio, el de Azerbaiyán, que se disputará dentrode dos semanas.