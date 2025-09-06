El brutal récord en clasificaciones que Fernando Alonso superó en el GP de Italia

El piloto asturiano acumula una racha de 28-0 contra su compañero en clasificación, es decir, no queda por detrás de Stroll desde el Gran Premio de Hungría en 2024.

Fernando Alonsocompletó un nuevo milagro durante una de las clasificaciones más entretenidas y emocionantes de toda la temporada. El piloto de Aston Martín saldrá desde la octava posición (por la sanción a Hamilton) en la carrera del GP de Italia después de clasificarse para la Q3 y firmar el noveno mejor tiempo.

Por otro lado, su compañero Lance Stroll partirá desde la decimoséptima posición después de quedar fuera de la clasificación en Q1. Esto supone una nueva victoria para el ovetense durante la prueba de clasificación ante su compañero en Aston Martin. Un resultado provoca que el asturiano supere su récord personal de 27-0 establecido entre 2017 y 2021.

De esta forma, Fernando alarga su mejor racha histórica en clasificación frente a su compañero con 28 victorias y cero derrotas. Concretamente, no pierde desde el Gran Premio de Hungría de 2024.

A pesar de la superioridad absoluta que evidencia un dato como este, el piloto canadiense está por delante de Fernando Alonso en la clasificación general del campeonato. Stroll es undécimo y suma 32 puntos mientras que Fernando se queda con la duodécima posición con una treintena de puntos.

Ha sido precisamente ese tema el que ha tocado Alonso cuando le han asegurado en 'DAZN' que el dato de clasificaciones frente a Stroll era "impresionante" 'DAZN': "Impresionante es la mala suerte que tengo para estar por detrás de Stroll en los puntos".