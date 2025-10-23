El nuevo gurú de Aston Martin dice que en Ferrari son demasiado emocionales: "Dejarse llevar..."

Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, desvela las diferencias entre su nueva escudería y la de Ferrari, donde pasó varios a los al frente de los motores.

Aston Martin sigue fichando talento. Su última incorporación es la de Enrico Cardile, que procede de Ferrari y se ha convertido en el nuevo director técnico. Ya lleva unos meses en la nueva fábrica de Silverstone y en el podcast oficial de la Fórmula 1 le han preguntado si se queda con su antigua marca o con la nueva.

Cardile habla de las emociones y de cómo se gestionan en el equipo: "En Inglaterra la gente es menos emocional y creo que eso es una ventaja".

"Una cosa es la pasión por lo que haces y otra es dejarse llevar por las emociones cuando estás bajo presión o te encuentras con un problema. Aquí la gente es menos emocional, mantiene la calma y no pierde de vista el objetivo final", dice el nuevo gurú de la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Está claro que se queda con Aston Martin, menos emocional, aunque no lo dice directamente.

De momento los de Maranello están por delante. Pero la casilla de salida volverá a cero el año que viene con la nueva normativa. Y Aston Martin es uno de los favoritos por los últimos fichajes que está completando: del mencionado Cardile a Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia de la competición.

Además, Ferrari está en una encrucijada. Está pasando un año complicado lejos de las victorias, otro más. Y la llegada de Lewis Hamilton no ha dado los resultados esperados. Por lo que 2026 es una prueba de fuego para ellos.