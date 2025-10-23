Otro piloto Ducati no comparte los problemas de Bagnaia con la moto: "Yo nunca he tenido..."

Franco Morbidelli, del VR46, dice que esas sensaciones de Pecco él no las ha experimentado con la Ducati: "En general no son problemas similares".

Pecco Bagnaia ha querido dejar claro que su problema no es "mental" y sí "técnico" con la Ducati. Pero los otros pilotos que llevan esa máquina no sufren tantos problemas como él. Franco Morbidelli, del VR46, dice que salvo casos concretos él no ha sentido esas vibraciones que su compatriota denuncia.

Así lo dice en la previa del Gran Premio de Malasia: "La pista es muy diferente, pero nunca se sabe. No lo sé. No conozco sus problemas específicos. Conozco sus comentarios sobre la moto. En Mandalika y Australia, nuestros problemas fueron bastante similares, pero en general no".

Insiste en que él no ha experimentado esas dificultades: "No lo sé. Nunca se sabe con certeza, pero nunca tuve ese problema. En Mandalika lo tuvimos, pero los neumáticos eran diferentes. Eran dos circuitos muy particulares, los dos últimos. En Indonesia teníamos neumáticos diferentes. En Australia es un circuito único".

Entiende que Pecco lo esté pasando mal si tiene ese 'feeling' con la Ducati: "Es muy, muy desagradable si no tienes la sensación perfecta o la adecuada. Ese fue nuestro caso. Este es un circuito más conocido".

Además, el piloto del equipo de Valentino Rossi reconoce que en Australia la Ducati se comportó diferente: "En Australia tuve problemas con la estabilidad, principalmente de la moto. Ese era el problema. No pude conseguir una configuración estable que me permitiera entrar en las curvas de la forma que quería".

En las dos últimas carreras Bagnaia se ha ido al suelo cuando rodaba último y muy lento. Algo que en el equipo oficial de Ducati no pueden permitir.