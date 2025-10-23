MotoGP
Pedro Acosta confía en sus opciones de victoria este curso: "Es cuestión de tiempo..."
El piloto de KTM cree que Portugal y Valencia serán dos buenas opciones para la KTM antes de que acabe el año: "Ya hemos sido rápidos allí".
Ahora que no está Marc Márquez, ahora que las Ducati flojean, es el momento para el resto de marcas. Aprilia ya se ha destapado... pero no KTM. Espera Pedro Acosta, su líder, que antes de final de año llegue el momento de celebrar. Cree que tanto en Portugal como en Valencia puede tener una oportunidad.
Lo ha dicho en la previa de Malasia de este fin de semana: "Creo que Portugal es una buena opción. Ya fuimos bastante rápidos allí el año pasado. Tal vez no para pelear por el podio, pero no estaba tan lejos, si no recuerdo mal, a unos segundos. Creo que Portugal puede ser buena, más similar a Hungría, más a este tipo de pista que me gusta. También Valencia, como dije, si recuerdas la última vez que corrimos allí, Jack y Brad eran súper competitivos. Al final, sabemos lo que falta en la moto desde fábrica. Ahora es cuestión de tiempo".
Pedro se siente en un momento dulce. Su moto está dejando atrás sus problemas de principio de temporada y está dando pasos muy importantes hacia la cabeza: "Creo que estoy en mi mejor momento. Ves que no estoy cometiendo errores estúpidos, no pierdo la concentración en momentos importantes. Ahora siempre estoy en el top cinco. Estoy encontrando esta consistencia. Pero en el box sabemos lo que falta. Necesitamos algo que nos dé un poco más de rendimiento".
"Sabemos que Ducati sigue estando en la cima, sabemos que Aprilia ahora es el segundo fabricante en el campeonato y sabemos que Honda está empujando mucho para volver. Ahora la fábrica tiene que hacer un esfuerzo. No nos falta mucho, pero sí nos falta en momentos importantes", dice el joven murciano.
Está trabajando para pulir esos pequeños detalles que son fundamentales para llegar a lo más alto: "Ahora es mi momento para ser un mejor piloto, para ser más preciso y para todo lo que necesito para ser rápido. Creo que es el momento de mi vida en el que estoy adquiriendo más experiencia, porque estoy probando muchas cosas, intentando todo lo que tengo sobre la mesa, eligiendo en los mejores momentos cómo usarlo".
Pedro es quinto en el mundial de pilotos. Es la primera KTM. Por delante tiene a los Márquez, a la Aprilia de Marco Bezzecchi y a un Pecco Bagnaia que lo está pasando realmente mal. Por lo que no es descartable que alcance esa cuarta plaza.