La nueva proeza de Fernando Alonso con el Aston Martin en el circuito de Monza

El asturiano se metió de manera completamente inesperada en la 'Q3' y firmó el noveno mejor tiempo. Aún así, saldrá octavo gracias a una sanción.

La clasificación del GP de Italia ha sido una de las más igualadas y emocionantes de toda la temporada. El dominio de los McLaren volvió a ser superado por el talento de un Max Verstappen que se hizo con la pole.

Fuera del podio, los mejores tiempos los marcaron los Ferrari seguidos de los Mercedes. Fernando Alonso completó una vuelta increíble en la Q2 para colarse en el top 10 y terminar la Q3 con el noveno mejor tiempo. Además, la sanción de Hamilton provoca que el español vaya a comenzar la carrera del domingo en Monza desde la octava posición.

Un milagro para un Aston Martin que no debería rendir bien en un trazado como el del GP de Italia. De hecho, el asturiano reconoció después de la clasificación en los micrófonos de 'DAZN' que espera "perder posiciones poco a poco" durante la carrera.

El resultado de Alonso es una nueva proeza. Para dimensionar la hazaña se puede señalar que su compañero de equipo, Lance Stroll, quedó fuera en la Q1 después de marcar el decimoséptimo tiempo de la parrilla. Mientras, Fernando era sexto en la prueba y durante la Q2 consiguió clasificarse con una última vuelta brillante que le otorgó la octava posición.

Este resultado proporciona al piloto ovetense un nuevo récord personal. Suma un historial de 28-0 en el enfrentamiento ante su compañero en las clasificaciones de los GP. Por tanto, lidera a su equipo en las clasificaciones desde el GP de Hungría en 2024.