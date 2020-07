Qué gran avance ha sido para Racing Point mirar a 2019... mirar al Mercedes de 2019 para diseñar su coche en este 2020. El equipo rosa, que el próximo año será Aston Martin, ha tenido una evolución espectacular calcando casi al milímetro al monoplaza campeón de la pasada temporada.

Para muestra, Lance Stroll en el GP de Hungría. El piloto canadiense sale tercero en la siempre exigente pista de Hungaroring, pero donde más se ve la tremenda evolución es en los tiempos que marcó el año pasado y en el que ha marcado en este.

Porque Stroll ha sido, ojo, más de tres segundos más rápido con respecto a su vuelta, a su mejor vuelta, en la clasificación del GP de Hungría 2019.

Este año, Lance ha marcado un 1:14.377, a menos de un segundo de la pole, la número 90, de Lewis Hamilton. La pasada temporada, Stroll no solo no pasó de la Q1 sino que su tiempo fue el 19º. Su crono, de 1:17.542.

Hungary qualifying: 2019 v 2020 👀@lance_stroll went a whopping 3.165s faster than his quickest lap from last year - and claimed P3 on Sunday's grid 🚀#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/bkFWrZryrl