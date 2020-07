Racing Point tiene un 'viejo' conocido de nuevo mirando sus acciones tras el GP de Estiria. Renault, que ya había mostrado su malestar con el diseño del coche conocido como 'Mercedes rosa', ha presentado una denuncia a la FIA contra la escudería por posible incumplimiento del Apéndie 6 de las normas.

En él, se dice que un constructor está obligado a diseñar y a construir las piezas de su coche, y no pueden ser adquiridas a un tercero.

En caso de que la fabricación se externalice, no puede hacerlo un competidor en la Fórmula 1.

"Confirmamos que Renault ha enviado una petición a los comisarios del GP de Estiria por la legalidad del Racing Point RP20. No tenemos comentarios sobre esto hasta que haya un veredicto. En caso de ser un diseño subcontratado por un tercero, este no puede ser un competidor o participante", informan los franceses.

BREAKING: Renault have lodged an official protest about the legality of the 2020 Racing Point F1 car#F1 pic.twitter.com/4PWXPMqkmJ