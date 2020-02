Terminan los test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Ahora los equipos tendrán que trasladar todas las sensaciones de los pilotos al monoplaza, pero no podrán probarlos hasta el 15 de marzo cuando comience la temporada en Australia.

Los focos están centrados en McLaren, quien el año pasado logró un merecido cuarto puesto en el mundial de Constructores. Un proyecto que continúa madurando con sus dos pilotos, Carlos Sainz y Lando Norris.

El español es el primer piloto de la escudería, porque a pesar de sus 25 años, comienza a tener una importante experiencia habiendo pasado por Toro Rosso durante casi tres años y más de uno en Renault. Sainz consiguió su primer podio en el Gran Premio de Brasil, un país de éxitos para los españoles, ya que Fernando Alonso logró allí sus dos Mundiales de Fórmula 1.

Sainz afronta su sexto año en el 'Gran Circo' de la mejor forma, ya que se ha sentido mucho mejor con el nuevo MCL35 que el año pasado. A pesar de pequeñas carencias de potencia y de curva lenta en las que tienen que trabajar, siente que "el coche es mucho mejor". Sin embargo, todavía es pronto para sacar conclusiones. La pretemporada es donde los equipos prueban lo que tiene y lo que podrían tener, pero nunca dan el máximo, suelen guardarse un as bajo la manga.

Además, tanto McLaren como Carlos Sainz, tiene una complicado año por delante, porque superar los resultados de 2019 no va a ser fácil. Su objetivo debería ser lograr mantenerse a la cabeza de la zona media, aunque cada vez lo van a tener más difícil, porque igual que ellos mejoran, el resto de equipos también tiene aspiraciones y tratan de seguir subiendo en la clasificación, especialmente los coches clon, como Racing Point, más conocido como el 'Mercedes rosa', y Alpha Tauri.

Carlos ha repetido en ocasiones que su objetivo es centrarse en sí mismo y que aunque se cuelen otros coches, no pasará nada: "Si se cuelan Racing Point y Alpha Tauri, que están a medio segundo de sus ‘equipos A’, y McLaren está a un segundo de los primeros, no me veréis muy disgustado porque habremos hecho lo que queríamos hacer. Si estamos mucho atrás, entonces no estaré contento".

Lo que está claro es que con McLaren es difícil hacer predicciones, el año pasado sorprendieron en Australia cuando todos los esperaban atrás. Esta temporada será complicada, pero si hacen un buen trabajo podremos ver a Carlos volviendo a lograr un podio, ya que controlando la zona media, en cuanto pase algo en la cabeza, estará en el sitio adecuado para luchar por entrar entre los tres primeros.

Además es un temporada clave, porque para 2021 no hay nada cerrado y con el cambio de reglamento que provocará una revolución en parrilla, no se puede predecir que ocurrirá ni con los equipos ni con los pilotos. Además hay muchas puertas abiertas y aunque Carlos está centrado en McLaren, escudería donde más acogido se ha sentido hasta ahora, podría abrirse una opción a Ferrari, y rechazar algo así, es complicado.

Sainz debe centrarse en seguir evolucionando y creciendo como piloto, demostrando que aunque su coche sea inferior, puede lograr buenos resultados.