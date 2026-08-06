¿Qué pide Fernando Alonso para renovar con Aston Martin? Así sería su contrato por dos años más

El bicampeón del mundo estaría negociando una renovación de dos años por un salario mayor al que actualmente percibe, y a partir del GP de Países Bajos se podría confirmar su decisión.

Fernando Alonso ya está negociando su posible renovación con Aston Martin, en medio de una temporada marcada por los retrasos y problemas con el AMR26 y la llegada de mejoras. Ante un desafío de tal magnitud como es gestar una remontada digna de estudio, el bicampeón del mundo podría continuar corriendo para los británicos.

Durante la jornada de este miércoles, se ha extendido un rumor en el paddock de la Fórmula 1 acerca de la cifra que le habría exigido el piloto español a los de Silverstone para continuar con ellos por dos años más. "Escucho que Fernando Alonso pide 40 millones por temporada a Aston Martin para extender su contrato en 2027 y 2028", ha apuntado Marc Limacher, experto y analista del 'Grand Prix'.

En una conversación publicada en su podcast, Limacher asegura que Alonso habría exigido 10 millones más de los que cobra actualmente para renovar con Aston Martin por las próximas dos campañas. "Actualmente cobra 30 millones de la escudería inglesa", añade.

Por el momento, Fernando continúa de vacaciones, semanas antes de regresar para el segundo tramo del mundial, en el que espera una mejoría en el coche, gracias a la incorporación del nuevo motor de Honda. A partir del GP de Países Bajos, se espera que tanto el piloto como la escudería anuncien dicha renovación.

En caso de que ambos acuerden fijar su salario en 40 millones por los próximos dos años, Alonso se convertiría en el tercer piloto mejor pagado de la parrilla, solo por detrás de Max Verstappen (70 millones) y Lewis Hamilton (60 millones), y empatado con Charles Leclerc.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido