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Un hueso duro de roer

¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Lorenzo Musetti en el Masters 1000 de Canadá? Horario y dónde ver

El tenista español se medirá ante el número 13 del ranking ATP en la segunda ronda del torneo en Toronto, con la mirada puesta en el estado de su muñeca izquierda.

Rafa Jódar Rafa JódarGetty Images

Rafa Jódar ya está en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá. El joven tenista español logró avanzar de ronda este miércoles tras batir en tres sets a Corentin Moutet (4-6, 6-1, 6-3), en un partido que se le puso cuesta arriba al comienzo, pero que supo gestionar con soltura.

Tras dicha victoria, el de Leganés pasa a segunda ronda y tendrá que verse las caras con un rival complicado con el que rivaliza por acercarse al top 10 del ranking ATP. En concreto, Lorenzo Musetti, número 13 del mundo, peleará contra Jódar por un hueco en la siguiente fase del torneo este viernes a las 01:00 hora española.

Este no es el primer partido entre el español y el tenista italiano. El pasado sábado 1 de agosto, ambos tuvieron que batirse en duelo en los cuartos de final del ATP 500 de Washington, donde Jódar resultó vencedor (1-6, 6-1, 6-4) en tres mangas.

Musetti es uno de los rivales más complicados que puede enfrentar Rafa, además de Jakub Mensik, Casper Ruud, Ben Shelton, Álex de Miñaur y Arthur Fils, entre otros más, ante la ausencia de Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Rafa Jódar y Lorenzo Musetti de este viernes 7 de agosto se disputará a las 01:00 hora española. El encuentro de segunda ronda del Masters 1000 de Canadá se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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