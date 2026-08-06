El jefe de Ducati alucina con la progresión de Márquez: "Parecía imposible hace un mes..."

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

Claudio Domenicali, el gran jefe de Ducati, reconoce que le ha sorprendido verse ahora en la lucha por el mundial de MotoGP después de un complicado inicio de año.

Marc Márquez está a 18 puntos de Jorge Martín. Está en plena remontada. Y en Ducati alucinan con lo que está consiguiendo. Porque después de un inicio complicado para él y para la moto roja, ya están ahí cerquita de las Aprilia y de Jorge Martín.

Claudio Domenicali, el gran jefe, ha dicho en 'Sky Sports' que no esperaba estar en esta situación: "Lo que parecía imposible hace un mes, que era pensar en pelear por el campeonato, hoy es sin duda una posibilidad".

"Aunque creo que todavía quedan muchas cosas por ver", dice. Este fin de semana, por ejemplo, se espera una gran batalla en Silverstone.

Ve a Marc capaz de todo si sigue dejando atrás esos problemas físicos en el hombro derecho: "Veremos si en los circuitos donde ha sufrido tanto, será capaz de recuperar su brazo derecho durante este parón".

También ve a Fabio Di Giannantonio en la pelea (a seis puntos de Márquez en la tabla). "Dependerá mucho del parón de verano, de si Fabio Di Giannantonio será capaz de volver a empezar bien, y de si será capaz de encontrar ese punto extra, así que será un aspirante muy importante", explica sobre el piloto del VR46.

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