El dueño del bar que mató a su cliente en Valencia tardó más de tres horas en llamar a la Policía porque intentó simular un robo

Precintado el local donde un hombre de 62 años ha matado a un joven de 20 años en Valencia.

El contexto El detenido llamó a los agentes diciendo que había atacado a un joven que había entrado a robar en su local y que creía haberlo matado. Sin embargo, el escenario del crimen contradice su versión.

El dueño de un bar en Valencia tardó más de tres horas en llamar a la Policía tras matar a un cliente, intentando simular que la víctima pretendía robarle. Según Levante-EMV, el detenido inventó esta historia, ocultando que habían estado de fiesta juntos y que la muerte ocurrió tras una discusión. La víctima, un joven colombiano de 20 años, murió por un golpe en la cabeza con un objeto metálico. La Policía halló manchas de sangre en el bar y un cubo con agua ensangrentada, evidencias de que el dueño intentó limpiar el crimen. Las contradicciones en su relato y el análisis forense, que determinó la muerte antes de las 06:00 horas, desmienten su versión. La investigación sigue pendiente de la autopsia para esclarecer los detalles del asesinato.

El dueño del bar que mató a un cliente en Valencia tardó más de tres horas en llamar a la Policía para confesar lo que había hecho porque intentó simular que la víctima pretendía robarle.

Según ha informado Levante-EMV, el detenido inventó que la víctima había entrado a robar en el establecimiento, ocultando que llevaban juntos de fiesta toda la noche y que su muerte se produjo tras una discusión entre ambos.

La víctima mortal es un joven de 20 años, de nacionalidad colombiana, al igual que el agresor, y murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico.

La Policía encontró en el lugar de los hechos manchas y salpicaduras de sangre por casi todo el bar, lo que demuestra la violencia del ataque. También había un cubo de fregona con agua con sangre, prueba de que que el detenido trató de limpiar el escenario del crimen.

El grupo de Homicidios, según destaca el citado medio, sospecha que el dueño del bar decidió llamar a la Policía al ser consciente de que no podía hacer desaparecer todos los restos del crimen ni deshacerse del cuerpo sin incriminarse, optando por inventarse un supuesto robo.

Sin embargo, los agentes vieron que había varios elementos que no cuadraban con su versión, como los intentos de limpieza, los restos en el bar que reflejaban que había estado bebiendo con alguien, y las contradicciones entre lo que él decía y lo que mostraba el escenario del crimen.

A todo esto se suma el análisis del médico forense, que determinó que la víctima murió antes de las 06:00 horas, es decir, tres horas antes de la llamada a la Policía.

Ahora, los agentes están pendientes de la autopsia para cuantificar los golpes y determinar con qué le provocaron las fracturas y con cuál o cuáles de los objetos encontrados en el bar le mataron.

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