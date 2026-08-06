Detienen en Puerto Lumbreras al hombre acusado de matar a cuchilladas a su expareja en un centro comercial de Murcia

Los detalles El sospechoso está acusado de "homicidio y quebrantamiento de condena", pues sobre él pesaba una orden de alejamiento anterior. La mujer, de 44 años, apareció en la trastienda de un local.

La Guardia Civil ha detenido en Puerto Lumbreras, Murcia, a un hombre acusado de asesinar a cuchilladas a su expareja en un centro comercial. El sospechoso, buscado desde el miércoles, tenía una orden de alejamiento por malos tratos previos. La magistrada ha otorgado provisionalmente la tutela de la hija menor a una institución pública. Se investiga como un caso de violencia machista, y de confirmarse, elevaría a 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año. El 016 ofrece atención gratuita y confidencial a víctimas de violencia de género, con servicios de asesoramiento y apoyo psicosocial.

La Guardia Civil ha detenido en la madrugada del jueves en Puerto Lumbreras, Murcia, al hombre acusado de matar a cuchilladas a su expareja, una mujer de 44 años, en un centro comercial de la comunidad murciana.

Así han informado de ello fuentes policiales, después de buscar al sospechoso desde la tarde del miércoles cuando presuntamente asesinó a su expareja. La magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia dictó una orden de búsqueda y detención.

Tal y como explica el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se acusa al hombre de los delitos de "homicidio y quebrantamiento de condena", ya que anteriormente había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la mujer.

La magistrada, además, ha atribuido "provisionalmente la tutela de la hija menor" de la pareja " a la institución pública competente" del Gobierno de la Región de Murcia, para que se apliquen "las medidas de protección que procedan".

Delegación de Gobierno ha señalado que están investigando los hechos como un presunto caso de violencia machista, después de que una llamada al 091 a eso de las 17:00 comunicase que se había hallado a una mujer muerta con signos de violencia en la trastienda de un negocio de un centro comercial.

El trabajador de dicho local avisó de manera inmediata a las fuerzas de seguridad y, aunque hasta allí se trasladaron tanto la Policía Nacional como efectivos sanitarios, tan solo pudieron confirmar la muerte.

Fernando López Miras, presidente del Gobierno murciano, encabeza un minuto de silencio convocado en señal de repulsa por el crimen. El acto se ha convocado en otros municipios, como Cartagena.

Este crimen tiene lugar pocas horas después de que una agente de Guardia Civil fuera asesinada en Llanes (Asturias) por su pareja, también miembro de este cuerpo. Ambos casos se investigan como posibles nuevos episodios de la violencia machista y de confirmarse elevarían a 35 las asesinadas en lo que va de año, 1.376 desde 2003.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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