Ayuso se desvincula de la compra del ático secreto y deriva a su consejero: "Yo no tengo ni la menor idea"

¿Qué ha dicho? La presidenta madrileña ha ironizado con que, si ella hubiera tenido la intención de tener una vivienda oficial, ha "tardado un poquito", "siete años" desde que llegó a la Presidencia regional.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha desvinculado de la compra de un ático en Chamberí, afirmando que no es su competencia conocer las transacciones de inmuebles de la Comunidad. En un encuentro con alcaldes de municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, Ayuso ha señalado que este tema se usa para dañarla políticamente. Ha insistido en que no podría vivir ocultándose de los vecinos y ha ironizado sobre la idea de tener una vivienda oficial, destacando que no ha sido su intención. Además, ha defendido la venta del ático para destinar los recursos a necesidades actuales.

Isabel Díaz Ayuso se desentiende de la compra del ático de Chamberí y niega que fuera una vivienda para ella porque desconoce la compra y venta de inmuebles de la Comunidad de Madrid al no ser su "competencia".

Es lo que ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las preguntas de los medios de comunicación reunidos en Villa del Prado, donde ha tenido un encuentro con los alcaldes de los 17 municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste. Allí, la madrileña ha apuntado que este asunto se está utilizando para "hacer daño": "Uno no puede ocultar dónde vive y tampoco puede ocultar dónde trabaja".

Díaz Ayuso ha insistido en que sería "muy poco inteligente" a estas alturas de su carrera política y ha remarcado que no podría vivir "como si estuviera en un búnker" para que no le vieran los vecinos. Además, ha ironizado con que si ella hubiera tenido la intención de tener una vivienda oficial ha "tardado un poquito", "siete años" desde que llegó a la Presidencia regional. Cree que "lo lógico" en ese escenario hubiera sido que el "primer día" en el cargo lo hubiera decidido "como tantos ministros de los que no se sabe nada, ni dónde viven, ni dónde tienen los inmuebles, ni cuánto cuesta". "En mi caso es que no tiene nada que ver", ha apostillado.

"Planifica Madrid (la empresa que compró la vivienda) compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia", ha remachado al respecto.

Por último, también ha defendido la puesta en venta de este ático en Chamberí: "En este caso creo que lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta. Y creo que no se entendería que ese gasto se empleara en otra cuestión teniendo una necesidad como la que tenemos".

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