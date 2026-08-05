Neymar, lío tremendo en Brasil: gritos y provocaciones en un ambiente hostil

El futbolista brasileño fue protagonista contra el Remo por sus gestos a jugadores y gente de la grada. El presidente cargó contra él.

La que ha liado Neymar Jr en la Copa de Brasil. Gritos y provocaciones a los rivales tras eliminarles de la Copa. La imagen es lamentable.

El futbolista brasileño se encaró con la gente del Remo y respondió a un ambiente hostil que sufrió desde el calentamiento.

Y a pesar de retirarse del campo haciéndose fotos y saludando a niños en el mismo pasillo, luego perdería los nervios.

Todo empezó al finalizar un partido en el que dio la asistencia para la victoria del Santos. El jugador abandonaba el campo mandando besos y señalando a la persona que tenía a su lado.

Una ira contra Neymar que incluía un mensaje muy duro del presidente del Remo: "Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!".

Y para finalizar incluso problemas para abandonar el estadio. Una imagen lamentable para una leyenda del fútbol brasileño.

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