"Espero que Alonso no esté escuchando esto...": la interesante confesión de Stroll a Pedro de la Rosa

El compañero del asturiano y el expiloto español han mantenido una charla informal donde han comentado la situación actual en Silverstone además de acordarse de Fernando en un divertido momento durante la conversación.

No está siendo una temporada 2026 de F1 nada fácil para Aston Martin y sus pilotos que, lejos de los grandes resultados esperados, han quedado como el equipo más señalado de la primera mitad de temporada. Sin embargo, en Hungría, Adrian Newey incorporó las primeras mejoras notables del año en el AMR26 y se espera que el monoplaza de Fernando Alonso cuente con más cambios aún para el próximo GP de Países Bajos.

Sobre la situación actual de la marca británica han hablado recientemente en un vídeo oficial de Aston Martin, Lance Stroll y su embajador en F1, Pedro de la Rosa. "Hemos atravesado momentos difíciles durante los últimos años en Aston Martin. Como equipo no hemos estado donde queremos estar", aseguraba el hijo de Lawrence Stroll, que luego quiso remarcar la "capacidad de sacar lo mejor de los demás en los momentos difíciles" del expiloto español, a quien calificó como "un buen amigo".

Durante la charla, se dio un divertido momento entre ambos al ser preguntado el canadiense por el piloto que le había inspirado para llegar a la F1, a lo que respondió: "Schumacher fue una gran inspiración para mí. Encendías la televisión, lo veías con el coche rojo y creo que el sueño de cualquier niño apasionado por las carreras era ser Michael Schumacher". Una respuesta tras la que Stroll se acordó de su compañero de equipo: "Espero que Fernando no esté escuchando esto".

"Bueno, yo tampoco estoy muy contento de que no me hayas dicho a mí", respondía entre risas Pedro de la Rosa, reflejando el buen ambiente que se respira dentro de Aston Martin a pesar del mal momento. "Después de Schumacher venías tú", concluyó Lance, manteniendo el tono informal de la charla. Una gran atmósfera de trabajo en Silverstone que Alonso espera que pueda traducirse en buenos resultados para lo que resta de temporada, Zandvoort será la primera prueba para el asturiano, que sigue en busca de recuperar la sonrisa en la Fórmula 1.

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