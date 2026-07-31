¿Está cerca la retirada de Alonso? Su primer jefe desvela una importante pista sobre su futuro

Giancarlo Minardi fue una de las figuras más importantes dentro de la F1 para que el asturiano mostrase al mundo su potencial. Ahora, el italiano ha ofrecido una valiosa información sobre su futuro.

La última carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 está más cerca que nunca. El piloto asturiano es el más veterano de toda la parrilla a sus 45 años y esta misma temporada ya han surgido rumores acerca de un posible retiro al término de esta. Una respuesta que el bicampeón mundial aún no ha dado mientras afronta un difícil año en Aston Martin.

Sin embargo, Giancarlo Minardi podría haber aportado una valiosa pista sobre ese adiós a la competición. Precisamente la figura que apostó por Fernando en sus inicios y le llevó a debutar en la F1 ha ofrecido una interesante información recientemente para 'NewsF1 Italia'.

"He sido invitado por él (Alonso) a la realización de un documental que están haciendo sobre él", explicaba el italiano, que más tarde ofrecía la clave de la cuestión. "El director me dijo que se estrenará en el momento que Fernando se retire y eso quiere decir que, por lo menos, se lo está pensando", sentenciaba Minardi, quien mantiene una estrecha relación con Alonso y al que no le extrañaría un pronto retiro del asturiano.

Por el momento, el piloto español seguirá centrado en mejorar las sensaciones obtenidas hasta el momento con Aston Martin esta temporada.

El AMR26 estrenó una gran serie de cambios en Hungría que impulsaron a Alonso a firmar el mejor fin de semana de 2026. Se esperan más cambios en Países Bajos, hasta un nuevo motor Honda, por lo que solo queda esperar para conocer qué es capaz de hacer Fernando con este nuevo monoplaza durante la segunda mitad de temporada.

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