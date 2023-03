"Son sólo entrenamientos". Este es el primer mensaje que ha publicado Aston Martin después de que Fernando Alonso haya sido el más rápido en los Libres 2. El equipo trata ahora de rebajar la euforia. Pero es imposible. 'La Misión' está volviendo completamente locos a los 'alonsistas', que creen en la 33 ya este domingo en Bahrein.

Es la gran pregunta: ¿puede Fernando Alonso luchar por la pole el domingo contra el Red Bull de Max Verstappen? El neerlandés fue segundo en la sesión de libres, seguido de su compañero de equipo, Sergio Pérez. A menos de dos décimas del Aston Martin.

La diferencia llegaría a partir de ahí. Ni Ferrari (cierto es que Carlos Sainz tuvo problemas el viernes) ni mucho menos Mercedes se acercan a esos tiempos. A más de cuatro décimas del marcado por Alonso.

Otra de las claves que demuestran la velocidad del monoplaza verde son los tiempos de Lance Stroll. Casi pilotando a una mano en algunas curvas, diciendo por radio que no podía hacer ciertos movimientos con naturalidad, finalizó en sexto lugar.

Recibió la felicitación de Pedro de la Rosa en redes: "Bien hecho equipo. Gran esfuerzo de Stroll. No olvidemos que fueron sus primeras vueltas de la temporada con este coche".

Well done Team!👏Great effort by @lance_stroll 💪💪💪Lets not forget those were his first laps of the season with this car🙌 Vamos!!! https://t.co/XkbrBhwHJD