Sebastian Vettel no tuvo ni mucho menos su mejor estreno con Aston Martin en el GP de Baréin. El alemán no puntuó tras salir último en carrera después de una clasificación muy mala mientras que su compañero, Lance Stroll, sí logró sumar para la escudería británica. Y ojo, porque esto puede ser muy malo para el tetracampeón, según apunta David Coulthard.

"Si Stroll le hace a Vettel lo que Leclerc le hizo en Ferrari... no sé como puede acabar la temporada", dijo Coulthard en 'On the marbles'.

Y es que Coulthard no ve claro lo de Seb: "Es un ayuda en experiencia, y es un seguro en pista. Pero cuando pierdes velocidad... es como cuando pierdes un metro en el fútbol. Pierdes ventaja para marcar un gol".

Y ojo al aviso que da Coulthard acerca del cambio Pérez - Vettel: "Han perdido los patrocinadores que llegaban desde México y no van a poder traer ese dinero desde Alemania".

"Me pregunto si es algo que forme parte de la construcción de la marca. Ya no solo para Aston Martin, sino también para Stroll", cuenta el expiloto británico.

Para Lance, también tiene unas palabras: "Se dice que es un campeón en espera y si gana a un tetracampeón lo justificará".

Para empezar, 1-0 para Stroll ante Vettel en la primera carrera de ambos con Aston Martin. Tanto en clasificación como en carrera, el canadiense superó al alemán.

