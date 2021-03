No ha empezado bien la aventura de Sebastian Vettel en el equipo Aston Martin. Fue decimoquinto en el GP de Baréin, cometiendo varios errores de bulto que a punto estuvieron de dejarle fuera de carrera.

Y las críticas han sido constantes a su pilotaje. Pero las palabras de Damon Hill, campeón de la F1 en el año 1996, van más allá del Vettel piloto. Habla de presión.

"Es como ver una piñata de las que se hacen en México. Es como si Vettel estuviera siendo golpeado como si fuera una piñata hasta dejarle en nada. Lo que le está pasando es algo terrible de contemplar", detalla en el podcast 'F1 Nation'.

"Creo que debe cambiar algo en el aspecto psicológico. Necesita ver a un místico e ir a que le quiten algún tipo de espíritu maligno. Es como si hubiera hecho algo malo para merecer este castigo. Hay un punto en el que puedes salir de ahí. Pero creo que no te puedes sentir indeciso para superarlo. Es como un 'tackle' de rugby, no puedes ir a medias", afirma.

Y finaliza: "Está recibiendo un castigo. Y se puede ver cómo los hematomas causados le generan preocupación. Las cosas han empeorado. Debe deshacerse de todos esos sentimientos negativos y malos. Una vez que haya hecho eso, recuperará toda la habilidad del mundo".

"No gestiona bien la presión"

Gerhard Berger, también expiloto de F1, cree que es un problema de "presión". Algo llamativo para un hombre que ha sido cuatro veces campeón del mundo en el Gran Circo.

"A pesar de ser un tetracampeón del mundo, nunca ha reaccionado bien bajo presión. Cuando Ricciardo llegó a Red Bull le apretó y era muy difícil para Sebastian lidiar con aquello", explica.

"Siento que cuando le ves, ves que no es libre. No está lo suficientemente relajado. Está intentando demostrar cosas que, en este momento, no son posibles porque el coche no es lo suficientemente bueno o su propia estado de forma no es el ideal", finaliza.