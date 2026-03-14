La tremenda 'salvada' de Sainz en la 'sprint' de China: evitó el accidente por milímetros

El piloto madrileño no está obteniendo los resultados esperados este 2026. Sin embargo en China firmó una acción de alto nivel y reflejos para evitar un duro impacto.

Carlos Sainz está viviendo otra jornada para olvidar en el segundo gran premio del año. En China, Williams continúa mostrando problemas para obtener buenos resultados y el FW48 es uno de los coches menos fiables y potentes de la parrilla.

Tanto el madrileño como su compañero, Alex Albon, han vuelto a caer eliminados en la Q1 de la clasificación y afrontarán desde la cola la carrera del domingo. Lo mismo ocurría con Aston Martin, con un Fernando Alonso que de nuevo quedó fuera de la Q2. Sin embargo, Sainz ha dejado un espectacular detalle durante el pilotaje del sábado.

Carlos entraba en una de las curvas del circuito muy por el interior y a gran velocidad. Entonces realizaba una maniobra de alto nivel con el volante, logrando así adelantar a uno de los coches rivales. Se quedaba de esta manera muy cerca de provocar un accidente, pero era capaz de evitar cualquier colisión con otro monoplaza debido a sus grandes reflejos.

Una increíble acción del ex de Ferrari que continúa demostrando su valía en el equipo británico, aunque los resultados aún no terminen de llegar. Una situación difícil para los de Grove, pero en la que sin duda hay confianza por parte de James Vowles, jefe de Williams, hacia Sainz para salir adelante y lograr los grandes resultados de 2025.