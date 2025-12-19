El preocupante "coste" que espera Red Bull para 2026: ¿Podría suponer la marcha de Verstappen?

Laurent Mekies, jefe de la escudería, ha confesado que haber luchado hasta el final por el título en 2025 podría suponer un bajón de rendimiento la temporada que viene. Algo que podría provocar la marcha de Max.

Red Bull y Max Verstappen han estado a punto de firmar una gesta histórica en la recta final de 2025. Escudería y piloto pelearon hasta el final un título que parecía sentenciado a finales de verano. Es evidente que la magia salió del talento de Verstappen a la hora de pilotar pero Red Bull consiguió mejorar un coche que a principio de año no era para nada competitivo.

Sin embargo, esa dedicación y esfuerzo de cara a mejorar el RB25 es algo que le puede haber costado caro a la escudería austríaca. Red Bull es consciente que todo el tiempo que ha estado mejorando el monoplaza de este año, no ha prestado atención al coche del año que viene.

Esto puede haber supuesto una seria desventaja de Red Bull con respecto a McLaren, Aston Martin, Ferrari, Mercedes o Williams, escudería que podrían dar un paso al frente en 2026 y posicionarse en la pelea por victorias. Laurent Mekies, jefe de la escudería, asume un posible bajón en 2026.

"Creo que, a pesar de los dos puntos que se nos escaparon, es histórico el camino con el que el equipo no quiso abandonar el reto de ser campeones en esta reñida temporada 2025: no rendirse nunca es una característica Red Bull. Intentamos entender el coche hasta el final, no queríamos parar los desarrollos, y todo esto, quizás, tenga un coste el año que viene, pero para nosotros era importante ir buscando el límite del monoplaza", asegura Mekies en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Una mala temporada de Red Bull podría provocar una posible salida de Verstappen de cara a 2027. El neerlandés ha sido claro en muchas ocasiones. Si no puede luchar por el título con la escudería austríaca, buscará otro equipo que le de esa oportunidad.