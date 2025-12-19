La propuesta de Honda para el Aston Martin de Fernando Alonso que invita a soñar en grande

Tras un 2025 complicado en la relación del piloto de Oviedo con su coche, el nuevo motor del AMR26 incluirá una innovación en el software que promete mejorar el rendimiento del monoplaza a un nivel nunca antes visto.

Las expectativas de cara al 2026 de Fernando Alonso son muy altas. El motor Honda que llevará el AMR26 apunta a ser de los más potentes de la parrilla. Tras una temporada en la que el asturiano ha finalizado décimo en la clasificación general, este puede ser el año en el que finalmente cuente con un coche competitivo.

"El objetivo es ganar", aseguraba Koji Watanabe, CEO de la marca japonesa. Y es que Honda ha confirmado estar desarrollando un nuevo software para Aston Martin. Su trabajo, consistiría en gestionar 20.000 parámetros en tiempo real con el fin de obtener más información sobre el funcionamiento del motor, y de esta manera mejorar su eficiencia energética.

El programa sería capaz de actuar durante la carrera, declaraba Watanabe: "Los patrones de energía variarán en cada curva y cada circuito tendrá miles".

Con esta innovación, el equipo de Silverstone buscará mejorar la marca de esta temporada en el Mundial de Constructores. Acabaron séptimos, una posición decepcionante sobre todo teniendo en cuenta los dos quintos puestos consecutivos en 2023 y 2024.

Esta es la última apuesta de Honda por Aston Martin. El coche de Fernando Alonso luce más ilusionante que nunca y la posibilidad de lograr 'la 33' parece, al menos, alcanzable.

Sin duda, Fernando respira aliviado de no tener que volver a pilotar el AMR25 que le dio más disgustos que alegrías, y todo anima a pensar que la marca japonesa, finalmente, va a poner todo de su parte para facilitarle las cosas a Alonso.