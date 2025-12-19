Sumar acusa al PSOE de "bunkerizarse" tras una reunión sin acuerdos ni avances "significativos"

Entre líneas Mientras desde la formación de Yolanda Díaz acusan al PSOE de no aportar ninguna alternativa y de "bunkerizarse" en Ferraz y Moncloa, en el PSOE, en cambio, señalan que prefieren poner el foco en lo que les une con Sumar y no en las discrepancias.

La reunión entre Sumar y PSOE, en la que pretendían analizar la situación política actual, ha terminado este viernes sin avances significativos, según informan fuentes de Sumar a laSexta. Mientras desde la formación de Yolanda Díaz acusan al PSOE de no aportar ninguna alternativa y de "bunkerizarse" en Ferraz y Moncloa, en el PSOE, en cambio, señalan que prefieren poner el foco en lo que les une con Sumar y no en las discrepancias.

Dos interpretaciones diferentes de una reunión de más de una hora y media en la que ambas formaciones han abordado los presuntos casos de corrupción y las denuncias internas por acoso sexual contra varios exdirigentes socialistas. La reunión fue exigida por parte de Sumar, que esperaba, en primera instancia, una reformulación del equipo de Gobierno como así pidió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Al Rojo Vivo.

En el encuentro, que se ha celebrado en el Congreso, han participado Lara Hernández, co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Lidia Muñoz, secretaria de organización de Comuns, Eduardo Rubiño, miembro de la Ejecutiva de Más Madrid, y Eva García Sempere, responsable de organización federal de IU. Por parte del PSOE, han asistido la secretaria de Organización y Acción Electoral, Rebeca Torró, y el secretario adjunto a Organización y de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón.

Sumar acusa al PSOE tener una "actitud inmovilista"

A juzgar por las fuentes de Sumar, la reunión ha ido mal. Según indican, en el PSOE no han aceptado ninguna propuesta para avanzar en medidas sociales. Tampoco en las "medidas de regeneración en materia de corrupción y acoso", "explicaciones a la ciudadanía" y "cambios y reformulación del Gobierno para desarrollar con fuerza la segunda parte de la legislatura".

"Esta actitud inmovilista del PSOE solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extremaderecha", ha criticado Sumar. Por eso, "más allá de la cordialidad y las buenas palabras", la formación sostiene que la reunión mantenida este viernes "no ha supuesto ningún avance significativo".

Además, dicen que la persistencia del PSOE en "este bloqueo a la legislatura puede poner en riesgo el acuerdo de investidura" entre el PSOE y Sumar. Aun así, han indicado que, a lo largo de estos días, seguirán "negociando en el seno del Gobierno".

En cambio, por otro lado, el PSOE ha valorado "positivamente" la reunión. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha expresado que ambas formaciones comparten "más puntos en común que discrepancias". "Tenemos que seguir mejorando la vida de la gente y, en ese camino común, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos que beneficien a la mayoría social de este país", ha señalado.

Fuentes del PSOE a laSexta aseguran que Torró ha explicado todas las medidas que el PSOE ha puesto en marcha para luchar contra la corrupción. "La postura del PSOE ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme: Tolerancia cero. Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo", ha defendido.

