Ahora

Tenis

Alcaraz, protagonista en el mejor partido de 2025: no es la final de Roland Garros

El circuito profesional ha elegido el mejor duelo de la temporada. Para sorpresa del mundo del tenis, la legendaria final del Abierto de Francia entre el italiano y el español no ha sido considerado como el mejor partido de este 2025.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner hicieron historia el pasado mes de mayo en la final de Roland Garros. Tras casi cinco horas y media de partido, Carlitos derrotó a Jannik en la que es considerada como una de las mejores finales de 'Grand Slam' de todos los tiempos.

4-6, 6-7, 7-6, 6-4 y 7-6 fue el resultado final del segundo Roland Garros de Alcaraz en un partido increíble. Aún así, el circuito ATP ha anunciado cual ha sido el mejor encuentro del año y, curiosamente, ese espectacular duelo entre los dos mejores jugadores del mundo no ha sido seleccionado.

Sin embargo, la elección tiene una explicación. En esta votación, no se tienen en cuenta partidos de 'Grand Slam'. Aún así, Carlitos es uno de los protagonistas del partido elegido. Se trata del encuentro de cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo entre el murciano y Arthur Fills.

Alcaraz y el francés se fueron al tercer set en un partido de muchísimo calibre. El número uno del mundo comenzó perdiendo ese encuentro aunque luego fue capaz de darle la vuelta para dejar un resultado final de 4-6, 7-5 y 6-3. Carlos terminó ganando ese torneo en la final frente a Lorenzo Musetti.

El murciano ha cuajado un año espectacular, más allá de los títulos, también ha sido protagonista en los mejores partidos del año.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sumar acusa al PSOE de "bunkerizarse" tras una reunión sin acuerdos ni avances "significativos"
  3. El WhatsApp que demuestra que Abascal intentó provocar la disolución de Revuelta "cuanto antes": "Y después nos tomamos los cafés que quieras"
  4. La Audiencia de Madrid rechaza el recurso de Begoña Gómez y avala su imputación por malversación
  5. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  6. La carta de un médico del Hospital de Torrejón que dejó su puesto: "Hay noches donde toda la urgencia depende de dos médicos que llevan 24 horas"