Corretja y la ruptura Alcaraz - Ferrero: "Ninguno de los dos lo quería dejar, pero..."

El extenista analiza en 'Jugones' la ruptura entre Carlos y el que ha sido su entrenador desde que era un niño: "Hay un desgaste, es inevitable".

Corretja

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se separan. No volverán a trabajar juntos. Y en 'Jugones', el extenista Álex Corretja y Kiko Navarro, quien fuera su primer entrenador, han analizado el sorprendente anuncio.

Esto dije Corretja: "Hay un desgaste. Es inevitable. No han encontrado un punto medio en el que se hayan llegado a entender para seguir y la cosa explota. Todavía les quedaban cosas juntos. Pierden los dos".

"Probablemente ninguno de los dos lo quería dejar. No estoy culpando a nadie. Ni a un entorno ni a otro", dice el extenista.

Kiko Navarro no se lo esperaba: "Tantos años que he trabajado con él... Carlos siempre ha sido muy defensor de sus entrenadores y me cuesta creer que él sea el que toma la decisión. Imagino que se lo habrá planteado el equipo, la familia, por los motivos que sean y él ha tenido que aceptarlo".

