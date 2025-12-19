La Audiencia de Madrid rechaza el recurso de Begoña Gómez y avala su imputación por malversación

Los detalles La Audiencia Provincial de Madrid rechaza los recursos presentados por las defensas de Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, y avala su imputación por malversación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El tribunal considera dudoso que Álvarez, descrita como "amiga íntima" de Gómez, no sea un "funcionario experto". Se investiga si hubo desviación de funciones para beneficiar a Gómez en su trabajo en la Universidad Complutense. La causa, iniciada por una denuncia de Manos Limpias, podría llevar a Gómez al banquillo de los acusados.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llamar a declarar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, como acusadas de un delito de malversación de caudales públicos.

El tribunal justifica su decisión alegando que es "dudoso" y potencialmente delictivo que Álvarez sea "amiga íntima" de Gómez y no un "funcionario experto", y avala que se investigue si pudo haberse cometido una "desviación de sus funciones" para ayudar a la mujer del presidente del Gobierno en tareas relacionadas con su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid.

"Sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza, no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, lo que supondría un acto dispositivo que se podría incardinar en el tipo penal de malversación", sostiene el auto en el que la Audiencia de Madrid argumenta su decisión.

"Probablemente, la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios", concluye el citado auto.

Respaldo a Peinado

Con esta decisión, la Audiencia reitera su apoyo a la postura defendida por el juez Peinado, que considera que a investigación debe determinar si Álvarez iba más allá de sus funciones como asesora para promover un supuesto plan criminal que consistiría en usar su matrimonio con Pedro Sánchez para promocionar una cátedra por la que no cobró.

La causa, que arrancó en abril de 2024 por la admisión a trámite de una denuncia de Manos Limpias plagada de recortes de prensa y bulos, está a punto de plasmarse en la imagen de la mujer del presidente del Gobierno sentada en el banquillo de los acusados ante un jurado popular.

