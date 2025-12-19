Un exnúmero 1 alucina con el 'divorcio' Alcaraz-Ferrero: "Es el deportista más famoso del mundo"

Andy Roddick, exnúmero 1 del mundo, ha analizado las teorías que sobrevuelan la separación entre el tenista y su entrenador, el cual fue su víctima en la final del US Open de 2003.

El anuncio en redes sociales de la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, tras siete años de trabajo mano a mano y cosechar múltiples éxitos como seis Grand Slams, no para de causar sensación en el mundo del tenis debido a su relevancia.

Muchas incógnitas rodean a ambos personajes, y figuras importantes del deporte como Toni Nadal, Álex Corretja o Feliciano López ya se han postulado acerca del futuro de ambos y el posible motivo de la ruptura.

El último en hablar sobre la ruptura del momento ha sido el exnúmero 1 del mundo en 2003 y leyenda del tenis, Andy Roddick. En su podcast, 'Servedwith Andy Roddick', el estadounidense se ha sorprendido con la noticia asegurando que ha tenido que ser muy "difícil" de digerir para ambos.

"Es difícil porque la relación con Carlos se formó cuando era como si yo (Ferrero) fuera padre, y ahora Carlos es como si ya fuera adulto", comenta Andy hablando sobre el que fue su víctima en la final del US Open de 2003, primer y único Grand Slam del americano, y su futuro sin Carlos.

En relación con el motivo de la ruptura, Roddick apunta a que las exhibiciones de Alcaraz podrían ser la causa de la separación con Ferrero, ya que el entrenador valenciano no estaría de acuerdo con que el tenista jugase estos tipos de encuentros con frecuencia tras lesionarse varias veces.

"¿Quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no vaya a jugar al Madison Square Garden? ¿Quién le va a decir que no aproveche todo lo que se ha ganado? Es decir, es prácticamente el deportista más famoso del mundo", se preguntaba Roddick a sí mismo tras ahondar en las teorías que sobrevuelan la disolución de la pareja en su podcast.