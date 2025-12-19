¿Puede Rafa Nadal entrenar a Carlos Alcaraz? Un exnúmero 1 analiza el posible 'bombazo'

Greg Rusedski se ha puesto en la piel del extenista manacorí en el caso de que el murciano le llamara para suplir a Ferrero.

Tras la salida de Juan Carlos Ferrero y a pesar de que Samuel López vaya a ejercer de entrenador principal en el Open de Australia, está claro que el 'staff' de Carlos Alcaraz necesita de otra persona experimentada para complementar al expreparador de Pablo Carreño.

Suenan nombres como el de David Ferrer o Carlos Moyá, pero también hay quien sueña con ver a Rafa Nadal en el equipo del murciano.

Esta posibilidad la analizó Greg Rusedski en su podcast 'Off Courtwith Greg', donde explicó que es "muy poco probable".

"Simplemente no creo que Rafael Nadal esté en un momento de su vida en el que quiera volver a la gira y viajar todas las semanas", señaló el exnúmero 1.

Según el británico, Rafa ahora ha entrado en otro capítulo de vida: "Nadal tiene dos hijos pequeños y parece estar disfrutando de su retiro, así que no lo veo renunciándolo todo para volver a la carretera con Alcaraz".

Sobre el 'divorcio' entre Carlitos y Ferrero, Rusedski no entiende el momento en el que se ha dado: "No sabemos de quién fue la decisión, pero ¿quién puede creerlo? Ganas el premio al mejor entrenador del año una semana, Alcaraz es el mejor jugador del año y el número uno del mundo, y de repente rompe con su entrenador".

"Esperaba que esta relación durara toda su carrera, como con Rafael Nadal y su tío Toni", ha zanjado el que fuera número 1.