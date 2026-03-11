El detenido por el crimen machista de Miranda de Ebro ya había sido condenado por secuestrar a una mujer y abusar sexualmente de una niña

¿Por qué es importante? En 2015 secuestró durante 14 horas a una niña de nueve años y la agredió sexualmente, por lo que cumplió una pena prisión de seis años, y en 2025 se le impuso una pena de un año y siete meses de prisión por retener a una mujer atándola con una cadena en su vivienda.

Ha sido premeditado, cruel y se investiga como crimen machista. Un hombre ha quemado la casa de su expareja en plena noche. Ni ella, ni su madre, ni una vecina han podido salir con vida y otras cuatro personas están heridas. Las cámaras le grabaron acercándose en plena noche lanzando un liquido inflamable y marcharse después tranquilamente. Ha sido detenido este miércoles por estos hechos y es, además, el mismo hombre que retuvo encadenada a una mujer hace dos años y que ya había sido condenado por abusar sexualmente de una niña.

Según ha adelantado 'El Correo' y ha confirmado laSexta, en 2023 retuvo a una mujer atándola con una cadena en su vivienda de Miranda de Ebro, en Burgos. Ella logró escapar y contó a la Policía que la engañó para que subiera al coche y, ya en la casa, le propinó una brutal paliza. "Me pegó el primer puñetazo, me tiró al suelo, me puso la soga, me puso la cadena y dijo que iba a subir un colchón para echarlo ahí, atarme de pies y manos", contó la víctima en Y Ahora Sonsoles.

Por secuestrar a esta mujer fue detenido, aunque él, en todo momento, lo negó. "Lo niego, punto", llegó a decir. Y agregó: "No he hecho nada, yo no tengo nada que ver con esa persona". Llegó, incluso, a culpar a su hermano del secuestro. En 2025 se le impuso una pena de un año y siete meses de prisión por estos hechos. Según consta en el procedimiento de ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial, la fecha de cumplimiento de la pena de prisión se fijó para el 20 de febrero de 2026.

Pero este no es el único caso en el que se ha visto involucrado. "Ha habido casos que se remontan a hace más de un lustro en los que este hombre ha sido protagonista", ha afirmado este miércoles Pedro Luis de la Fuente, subdelegado del Gobierno en Burgos. En 2015 secuestró durante 14 horas a una niña de nueve años y la agredió sexualmente. Por esto sí entró prisión: cumplió una pena de seis años. Tres años de prisión por un delito de detención ilegal y otros tres por un delito de abuso sexual a menor de 16 años.

Ahora, tras su reciente detención, el hombre se encuentra a la espera de ser puesto a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.