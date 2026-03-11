La desastrosa decisión de Aston Martin en Australia que afectó a Fernando Alonso y pasó desapercibida

Mike Krack, jefe de operaciones en pista del equipo, ha explicado que "la parada en boxes en la vuelta 11 fue un desastre".

"Es algo en lo que tenemos que trabajar"

Faltas de repuestos, problemas con las vibraciones, potencia limitada del motor Honda... a Aston Martin le pasó absolutamente de todo en el Gran Premio de Australia.

De hecho, la escudería de Silverstone sufrió aún más de lo que se vio en la emisión de carrera y lo que se comentó una vez la misma terminó.

En declaraciones a 'RacingNews365', el jefe de operaciones en pista del equipo, Mike Krack, analizó la parada en boxes de Fernando Alonso en la vuelta 11.

No solo fue prematura, sino que casi llegó a los 15 segundos: "La parada en boxes en la vuelta 11 fue un desastre. No fue un desastre desde el garaje, sino desde nuestro lado en el muro de boxes. La comunicación no fue intercomunicativa. Hay muchos canales, y a veces las cosas salen mal".

"Una de las cosas que debemos reconocer es que no hemos hecho mucho, y ésta fue la primera vez en directo, la verdad, y no salió bien. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar en el futuro", añadió el luxemburgués.

Fernando Alonso regresó a pista once vueltas después para acumular kilometraje, pero finamente se vio obligado a retirarse. Y está claro que los problemas de Aston Martin no solo con su motor.